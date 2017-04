Il frontman degli Iron Maiden Bruce Dickinson si dice molto amareggiato per il sempre maggiore numero di piccoli club che chiudono a favore di altre iniziative, commerciali e non.

Queste la dichiarazioni sul tema rilasciate dal musicista a Wales Online: “Purtroppo sembra che questa cosa accada in molti posti. E’ la gentrificazione del centro delle città. Noi non avremmo mai iniziato se non fossero esistiti luoghi del genere. I piccoli locali sono indispensabili per le band, lo sono sempre stati e sempre lo saranno. Credo che si debba proteggere meglio l’infrastruttura sociale e i pub e i piccoli club fanno parte di questa infrastruttura sociale.”

Aggiunge Dickinson: “Accade solo perché qualcosa vale x al metro quadro. C’è gente che conosce il prezzo di ogni cosa senza conoscerne il valore. Questi sono luoghi vitali. Ci sono persone che hanno interessi culturali e il rock’n’roll per loro è fondamentale”.

L'anno scorso, il Sir Charles Napier Pub a Blackburn venne salvato dalla chiusura per iniziativa dei fan. Il frontman dei Judas Priest Rob Halford vi partecipò. Ha dichiarato al proposito: “E’ fantastico, non solo per la musica ma anche per la comunità. Questa cosa tiene insieme la comunità. Non si possono chiudere questo tipo di luoghi".