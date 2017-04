E’ morto all’età di 87 anni Ikutaro Kakehashi, l'ingegnere giapponese che ha fondato l’azienda di strumenti musicali elettronici Roland Corporation nel 1972 (e, nel 2014, l'ATV Corporation).

Come riporta Billboard, prima di fondare la Roland, nel 1960, fondò la Ace Tone. Ha guidato la Roland per oltre quaranta anni, dove è stato determinante per lo sviluppo di sintetizzatori e drum machine, in particolare per il famosissimo TR-808, che ha costituito la spina dorsale delle tracce nella scena hip-hop e dance degli anni ottanta e novanta.

Questi brani che trovi di seguito sono basati sul suono del Roland.

Sexual Healing Marvin Gaye

Sussudio Phil Collins

Love Lock Down Kanye West

Musique Non Stop Kraftwerk

Planet Rock Afrika Bambaataa and the Soulsonic Force

Vogue Madonna

Pump Up the Jam Technotronic

Keep on Movin’ Soul II Soul

Paul Revere Beastie Boys

Closer Nine Inch Nails