I fan non se l'aspettavano: Thom Yorke e compagni non suonavano quella canzone in concerto da un bel po' di tempo, cinque anni. La canzone in questione è "House of cards", contenuta nell'album "In rainbows" del 2007: i Radiohead l'hanno ritirata fuori dal cilindro in occasione del concerto tenuto ieri, sabato 1° aprile, alla Philips Arena di Atlanta. Ecco, di seguito, il video:





Ma "House of cards" non è stata l'unica sorpresa della scaletta del concerto di Atlanta: i Radiohead, sul palco della Philips Arena, hanno infatti suonato anche un'altra canzone che non è così facile trovare nelle scalette dei loro recenti concerti. Si tratta di "Subterranean homesick alien", brano tratto dall'album "OK computer" del 1997.A quanto pare, a Thom Yorke e soci piace sorprendere i loro fan: durante un concerto tenuto a Miami, in Florida, lo scorso venerdì, infatti, la band aveva rispolverato un altro vecchio brano assente dalle scalette dei loro concerti da dieci anni