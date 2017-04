È morta Rosie Hamlin, nota ai più per essere stata la cantante del gruppo Rosie and the Originals, in voga negli anni '60. La cantante, originaria dell'Oregon, si è spenta lo scorso giovedì, 30 marzo, all'età di 71 anni.

Il più grande successo dei Rosie and the Originals è probabilmente "Angel baby", canzone che Rosie Hamlin scrisse quando aveva appena 14 anni, definendola una poesia per quello che era stato il suo primo fidanzatino.

"Angel baby" fu la canzone che permise al gruppo di ottenere un contratto con la casa discografica Highland Records: solo successivamente Rosie Hamlin scoprì di non essere stata registrata tra gli autori della canzone (e di non poter ricevere, dunque, le royalties). Questo portò allo scioglimento dei Rosie and the Originals e a diversi anni di battaglia legale. Dopo la rottura con il gruppo, la cantante pubblicò un album con suo marito Noah Tafolla, nel 1962, per poi lasciare l'industria discografica.

Nel 1969, in un'intervista concessa al magazine statunitense Life, John Lennon disse che Rosie Hamlin era una delle sue cantanti preferite: l'ex Beatle registrò anche una sua cover di 'Angel baby', che avrebbe dovuto far parte dell'album "Rock'n'roll" del 1975 ma che resto inedita fino a quando non venne pubblicata "Menlove Avenue", disco postumo uscito nel 1986.