È scomparso oggi, venerdì 31 marzo, Rudy Trevisi: originario di Mirandola, piccolo comune in provincia di Modena, il musicista era noto ai più per aver suonato il sax negli album degli anni '80 di Vasco Rossi.

Trevisi prese parte alle registrazioni di album fondamentali della discografia del rocker di Zocca: da "Vado al massimo" del 1982 a "Liberi liberi" del 1989, passando per "Bollicine" del 1983, "Cosa succede in città" del 1985 e "C'è chi dice no" del 1987. Non si limitò a suonare solamente il sassofono, ma anche le percussioni e le tastiere.

Celebri i suoi assoli in canzoni come "Cosa c'è" (il primo brano di "Cosa succede in città") o "Toffee" (dallo stesso album del 1985). Ed è proprio sulle note di "Toffee" che Vasco ha voluto ricordare su Facebook, in un post, il compianto collega: "Ha caratterizzato e arricchito gli album degli anni '80", ha scritto il rocker.

Nel corso della sua carriera, oltre a collaborare con Rossi, Trevisi suonò anche con - tra gli altri - Sergio Endrigo (è suo il sax contralto nell'album "Mari del Sud" del 1982), Ron, Ivan Graziani, Gianni Togni, gli Skiantos (prese parte alle registrazioni dell'album "Non c'è gusto in Italia ad essere intelligenti" del 1987), Cristiano De André, Luca Carboni, Renato Zero, Jovanotti ed Elisa.