Nick Cave e i suoi Bad Seeds hanno condiviso il video ufficiale di "Steve McQueen", uno ‘spoken word’ presente nel documentario ‘One more time with feeling’ che non ha trovato spazio nell’album “Skeleton tree” pubblicato lo scorso settembre.

La clip girata in bianco e nero è tratta dallo straziante film diretto da Andrew Dominik che racconta la genesi di “Skeleton tree”. Si vede il musicista australiano in studio con la sua band mentre prova la canzone"Girl in amber", fuori campo si ascolta la voce di Cave recitare “Steve McQueen”.

Nick Cave & the Bad Seeds sono attesi in concerto in Italia per tre live il prossimo mese di novembre.