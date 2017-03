Come dice quel vecchio adagio, non è mai troppo tardi. Stiamo parlando di Garry W. Tallent, il bassista e unico membro originario ancora presente nella E Street Band di Bruce Springsteen. Non è mai troppo tardi per fare cosa? Per intraprende un tour solista.

Dopo 46 anni trascorsi silenziosamente al fianco di Bruce Springsteen Garry ha annunciato un tour che interesserà dapprima gli Stati Uniti – il primo live è in calendario il 21 aprile a Edwardsville (Illinois) – ma potrebbe avere una appendice europea. A Rolling Stone America riguardo questa nuova avventura Garry ha dichiarato: “Non mi sono mai pensato come frontman o come cantante. Non ho esattamente una grande voce, ma mi piace cantare. Mi sono sentito pronto per uscire dalla mia ‘comfort zone’. Dovrebbe essere affascinante”.

Nei live il musicista statunitense porterà sul palco le canzoni del suo album “Break time”, uscito lo scorso anno. Dice Tallent a proposito dell’album: “Ho iniziato a lavorarci 20 anni fa, a scrivere canzoni e a pensare che un giorno, quando sarebbe stato il momento giusto, avrei fatto un disco. Il titolo dell'album è la risposta a tutti i fan che da sempre mi chiedono cosa faccio durante le pause. Questa è la risposta".

Tallent ha inciso l'album al Pan American Sound di Paul Burch a Nashville con una band composta dal batterista Jimmy Lester, il bassista Dave Roe, il pianista Kevin Mckendree e il chitarrista Eddie Angel. E’ un album di vecchia musica, un omaggio alla musica che Tallent amava quando era un ragazzino. "L'intero album si potrebbe pensare che sia stato fatto nel 1959. C'è dentro un po’ di New Orleans, un po' di Delta Cajun e un po’ di rockabilly e pop del 1950".

Il tour doveva partire lo scorso anno, l’indomani dell’uscita di “Break time”, poi però Springsteen decise di partire per il tour promozionale di “The river”. All’inizio dovevano essere ‘solo’ 23 date, poi, come spesso accade con il Boss si sa quando si inizia ma non quando si finisce. Avvertenza per chi si recasse ai concerti di Tallent: non saranno proposte canzoni di Bruce Springsteen.