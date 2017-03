E' previsto per il prossimo 25 maggio l'arrivo di un nuovo libro intitolato "Queen in 3-D", firmato nientemeno che dal chitarrista Brian May.

Il volume, in lingua inglese, si articola in 256 pagine piene di foto tridimensionali, scattate da May stesso in diversi decenni - frutto della sua passione per la stereoscopia (ovvero una tecnica di realizzazione e visione di immagini, disegni, fotografie e filmati che offre l'illusione di tridimensionalità).

May ha documentato la vita della band per anni e anni e ora ha scelto circa 300 scatti dal proprio archivio, per offrire uno sguardo dall'interno.

Col volume è incluso uno speciale visore (brevettato dal chitarrista: si chiama OWL) per guardare la meglio gli scatti. Inoltre sono presenti varie porzioni di testo scritte da May, per commentare e contestualizzare le immagini.

Il volume costerà fra i 50 e i 60 euro e sarà acquistabile online tramite lo store della London Stereoscopic Company.