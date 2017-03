L'ex Them e poi blasonato artista solista Van Morrison è in procinto di pubblicare la raccolta "The Authorized Bang Collection".

Il triplo CD, in arrivo il prossimo 28 aprile, raccoglie materiale delle session effettuate dall'artista per la Bang Records contestualmente all'incisione del suo album di debutto solista, "Blowin’ Your Mind!" (1967).

Il box raccoglierà gli otto brani del disco originale, più una quantità di outtake, versioni alternative e una trentina di frammenti, che Morrison incise per rescindere il contratto con la label, per poi accasarsi in Warner Bros.

Molti dei pezzi sono stati, nel corso degli anni, pubblicati in varie vesti, ma sono presenti diverse versioni mai uscite prima d'ora.

Ecco la tracklist:

Disco 1 – The Original Masters

1. Brown Eyed Girl [original stereo mix]

2. He Ain’t Give You None [original stereo mix]

3. T.B. Sheets [original stereo mix]

4. Spanish Rose [original stereo mix]

5. Goodbye Baby (Baby Goodbye) [original stereo mix]

6. Ro Ro Rosey [original stereo mix]

7. Who Drove the Red Sports Car [original stereo mix]

8. Midnight Special [original stereo mix]

9. It’s All Right [original stereo mix]

10. Send Your Mind [original stereo mix]

11. The Smile You Smile [original stereo mix]

12. The Back Room [original stereo mix] (5:26)

13. Joe Harper Saturday Morning [original stereo mix] (2:55)

14. Beside You [original mono mix]

15. Madame George [original mono mix]

16. Chick-A-Boom [original mono mix]

17. The Smile You Smile [demo]

Disco 2 – Bang Sessions and Rarities

1. Brown Eyed Girl [original edited mono single mix]

2. Ro Ro Rosey [original mono single mix with backing vocals]

3. T.B. Sheets [Take 2]

4. Goodbye Baby (Baby Goodbye) [Takes 10 & 11]

5. Send Your Mind [Take 3]

6. Midnight Special [Take 7]

7. He Ain’t Give You None (Take 4)

8. Ro Ro Rosey [Take 2]

9. Who Drove the Red Sports Car (Take 6)

10. Beside You [Take 2]

11. Joe Harper Saturday Morning [Take 2]

12. Beside You [Take 5]

13. Spanish Rose [Take 14] (4:23)

14. Brown Eyed Girl [Takes 1-6]

15. Brown Eyed Girl [Takes 7-11]

Disco 3 – Contractual Obligation Session

1. Twist and Shake

2. Shake and Roll

3. Stomp and Scream

4. Scream and Holler

5. Jump and Thump

6. Drivin’ Wheel

7. Just Ball

8. Shake It Mable

9. Hold On George

10. The Big Royalty Check

11. Ring Worm

12. Savoy Hollywood

13. Freaky If You Got This Far

14. Up Your Mind

15. Thirty Two

16. All the Bits

17. You Say France And I Whistle

18. Blowin’ Your Nose

19. Nose In Your Blow

20. La Mambo

21. Go For Yourself

22. Want a Danish

23. Here Comes Dumb George

24. Chickee Coo

25. Do It

26. Hang On Groovy

27. Goodbye George

28. Dum Dum George

29. Walk and Talk

30. The Wobble

31. Wobble and Ball