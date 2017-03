Per la serie agenzia immobiliare rock... è in vendita l'edificio di New York in cui David Bowie ha abitato dal 1991 al 2002.

Come facilmente intuibile, non si tratta di un investimento leggero: sono necessari davvero parecchi soldi per comprare la casa - in cui la star ha vissuto per 11 anni, dal 1991 al 2002 con la moglie Iman.

La cifra si aggira intorno ai 6,6 milioni di dollari, tramite l'agenzia Corcoran Group Real Estate.

La chicca è che oltre all'edificio, però, l'acquirente diventerà proprietario anche dell'arredamento e di un piano Yamaha appartenuto a David, lasciato nella casa all'atto della vendita. Insomma, un pezzo di storia del rock...