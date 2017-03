A inizio settimana era giunto l’annuncio di tre concerti in Italia a settembre per Paul Weller. Ora la settimana va verso la sua conclusione con un altro annuncio non meno importante: a distanza di tre anni da “Saturns pattern” l’ex frontman di Jam e Style Council pubblicherà – il 12 maggio – “A kind of revolution” (Parlophone Records), il suo tredicesimo album solista. Tra quanti hanno partecipato al disco, Boy George e Robert Wyatt.

Tracklist

1. Woo Sé Mama

2. Nova

3. Long Long Road

4. She Moves With The Fayre

5. The Cranes Are Back

6. Hopper

7. New York

8. One Tear

9. Satellite Kid

10. The Impossible Idea