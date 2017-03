Un riff di sintetizzatore che accompagna la voce del cantautore dall'inizio alla fine, suoni elettronici e una ritmica incalzante: potrebbe essere descritto così "Nuova luce", il singolo di Francesco Renga in uscita oggi, venerdì 31 marzo.

La canzone anticipa la pubblicazione dell'album dal vivo "Scriverò il tuo nome. Live", registrato durante il tour che lo scorso autunno ha visto la voce di "Angelo" esibirsi in alcuni palasport italiani per presentare dal vivo i brani contenuti all'interno dell'album di inediti uscito la scorsa primavera (a proposito: il tour non si ferma, sono state da poco annunciate le nuove date).

"Nuova luce" è stata scritta da Dario Faini insieme a Davide Petrella, già cantante della band Le Strisce e negli ultimi anni collaboratore di Cesare Cremonini: alcune recenti hit dell'ex cantante dei Lunapop, come "Io e Anna" e "Logico #1", sono state scritte da Cremonini proprio insieme a Davide Petrella. Il testo della canzone può essere interpretato in diversi modi: sostanzialmente, parla di un re-inizio, di una ripartenza.

La canzone è a metà strada tra road song e inno pop, con strofe molto ritmate: "È meglio credere di andare, che fallire già in partenza. E le strade si confondono, le scelte si aggrovigliano. Questi anni disperati neanche più ci meravigliano. Ti sei mai chiesto che senso ha, se non riesci più a sentirla la felicità?", canta Renga nella strofa e nel bridge che porta al ritornello, in cui la sua voce si "sdoppia" (uno dei tratti distintivi della produzione di Michele Canova). Il ritornello liberatorio e dance: "Fammi mancare l'aria, io sono Marte e tu la Terra, fammi la guerra, sei la mia nuova luce, sei tutto quello che ho".

"Scriverò il tuo nome. Live" uscirà in due versioni differenti: una standard, contenente un CD con 18 tracce (tra queste, ovviamente, anche il singolo "Nuova luce" - accanto a questo ci dovrebbero essere altri due inediti, come si deduce da una foto pubblicata da Renga sui social: due titoli sono oscurati); e una deluxe, contenente due CD: l'album dal vivo e la versione "extended version" dell'album "Scriverò il tuo nome". Di seguito, la tracklist dell'album dal vivo e la copertina:

"Nuova luce"

"Scriverò il tuo nome"

"A un isolato da te"

"Il bene"

"Ci sarai"

"Vivendo adesso"

"L'amore altrove"

"Il mio giorno più bello nel mondo"

"Angelo"

"Cancellarti per sempre"

"La tua bellezza"

"Dovrebbe essere così"

"Meravigliosa (La luna)

"Migliore"

"Era una vita che ti stavo aspettando"

"Guardami amore"

"L'amore sa"