Il vincitore del Festival di Sanremo 2017 sembra non essersela presa per le critiche che gli sono state rivolte recentemente da Manuel Agnelli. "Non m'interessa quella roba lì, a me non dice niente di nuovo, non racconta niente di nuovo", ha detto il frontman degli Afterhours e temutissimo giudice di X Factor a proposito di Gabbani e della sua "Occidentali's karma". Parole a cui il cantautore ha deciso di replicare in maniera piuttosto pacata.

In un'intervista concessa a Io Donna, Gabbani ha detto:



"Le critiche di Agnelli le ho prese in maniera positiva perché arrivano da un grande come lui. Sono un motivo per riflettere su me stesso e su quello che faccio".



Nella stessa intervista, il cantautore ha smentito le voci che lo vorrebbero giudice della prossima edizione di X Factor, proprio accanto a Manuel Agnelli:



"X Factor? No comment. Quest'anno mi piacerebbe pensare di continuare a fare musica, altre esperienze magari le farò in futuro. Chissà. Intanto quest'anno penso alla mia musica".



Gabbani, che è in studio ad ultimare il suo nuovo album di inediti (come potete vedere nel video qui sotto, postato recentemente sui social), l'ideale sequel di "Eternamente ora" dello scorso anno, è anche alle prese con i preparativi per la sua partecipazione all'Eurovision Song Contest 2017 in qualità di rappresentante dell'Italia.

Il cantautore, che sul palco della manifestazione presenterà una versione "accorciata" di "Occidentali's karma" , domenica 2 aprile sarà a Londra per London Eurovision Party, mentre l'8 aprile volerà ad Amsterdam per Eurovision in Concert. Il 21 aprile, inoltre, è prevista la sua presenza a Mosca per il Moscow Eurovision Pre-Party. Si tratta di una serie di eventi promozionali che portano in giro per l'Europa i cantanti in gara all'Eurovision nelle settimane precedenti l'inizio della manifestazione, in programma dal 9 al 13 maggio a Kiev (Ucraina).