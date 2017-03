La cantautrice britannica pubblica il suo album d'esordio ufficiale, "Things I've never said". Il disco, prodotto da Stephen Fitzmaurice insieme a Greg Kurstin (già braccio destro della stessa Adele e di Beck, ora al lavoro sul nuovo album di Paul McCartney), Jimmy Napes (Sam Smith, Alicia Keys) e Howard Lawrence dei Disclosure, contiene 11 brani dalle sonorità soul e r&b. Lo abbiamo ascoltato ed ecco cosa ne pensiamo:



Quando Frances prova ad uscire fuori dai territori del soul e della musica r&b sembra camminare in maniera goffa, inciampare: "Let it out" e "No matter", i pezzi più elettronici, sono sono i migliori del disco. Perché anche se è cresciuta ascoltando band come i Radiohead e i Coldplay, anche se è una fan di Justin Bieber (ps: qui potete ascoltare una bella cover di "What do you mean?!"), anche se come punti di riferimento cita cantautrici come Kate Bush e Joni Mitchell, Frances è essenzialmente una cantante soul. Una brava cantante soul.