Il ritorno dei Depeche Mode e il segno dei tempi: E' da poco uscito "Spirit" (qua la nostra recensione), l'album più duro del gruppo di Fletch, Gahan e Gore, nonché un lavoro che inizia una nuova fase della carriera, grazie all'inedita collaborazione con il produttore James Ford (Simian Mobile disco).

Rockol, in queste settimane, vi guida nell'ascolto, canzone per canzone, dell'album.

La nona canzone dell'album è "So much love".

"So much love” è la canzone più classicamente Depeche Mode del disco: una partenza con percussioni elettroniche vecchio stile, le voci di Gahan e Gore che si intrecciano sull’apertura vocale “There is so much love in me”, e quattro note di una chitarra effettata che sembra uscire dritta da un disco new wave. Uno stupendo prossimo singolo, e una delle più forti affermazioni politiche del disco

You can forsake me

Try to break me

But you can't shake me now

You can despise me

Demonise me

It satisfies me so