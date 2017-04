Il ritorno dei Depeche Mode e il segno dei tempi: E' da poco uscito "Spirit" (qua la nostra recensione), l'album più duro del gruppo di Fletch, Gahan e Gore, nonché un lavoro che inizia una nuova fase della carriera, grazie all'inedita collaborazione con il produttore James Ford (Simian Mobile disco).

Rockol, in queste settimane, vi guida nell'ascolto, canzone per canzone, dell'album.

L'ottva canzone dell'album è "Poison heart".

“Uuna delle canzoni più belle e dirette del disco, ha la struttura di una ballata soul, ma è resa meno rassicurante dalla batteria pulsante e “sporcata” da tastiere ed effetti.

There's poison in your mind

Yeah, I'm sure of it

You've never be that kind

With all due respect

You know it's time to break up

You'll always be alone