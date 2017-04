Il ritorno dei Depeche Mode e il segno dei tempi: E' da poco uscito "Spirit" (qua la nostra recensione), l'album più duro del gruppo di Fletch, Gahan e Gore, nonché un lavoro che inizia una nuova fase della carriera, grazie all'inedita collaborazione con il produttore James Ford (Simian Mobile disco).

Rockol, in queste settimane, vi guida nell'ascolto, canzone per canzone, dell'album.

La sesta canzone dell'album è "Cover me".

“Cover me” inizia lenta, ieratica, voce e tastiere, e prosegue fino alla bella coda strumentale, solo tastiere e pulsazioni. Uno dei momenti più belli del disco - che non vediamo l'ora di ascoltare dal vivo

And you know we're sinking

We could fade away

I'm not going down

Not today

The air is so cold here

Too cold to see

We have to take cover

Cover me