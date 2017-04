Il ritorno dei Depeche Mode e il segno dei tempi: E' da poco uscito "Spirit" (qua la nostra recensione), l'album più duro del gruppo di Fletch, Gahan e Gore, nonché un lavoro che inizia una nuova fase della carriera, grazie all'inedita collaborazione con il produttore James Ford (Simian Mobile disco).

Rockol, in queste settimane, vi guida nell'ascolto, canzone per canzone, dell'album.

La quinta canzone dell'album è "You move".

Tornano i bassi pulsanti gia presenti nella precedente "scum", quasi a fondere le due canzoni, anche se il brano evolve in un’altra direzione, dove una tastiera sostiene Gahan che per la prima volta nel disco si allontana da temi più apertamente politici (“I like the way you move for me tonight”).

But I like the way you move

Yeah, I like the way you move for me tonight

I like the way you move

I like the way you move for me tonight

Alright now

If you give me something you and I can play

Let me be your man

I don't need you, I don't need your ball and chain

There's no water in that well