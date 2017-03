Qualche settimana fa vi mettemmo a conoscenza del fatto che il mixer usato per registrare “The dark side of the moon” dei Pink Floyd sarebbe stato oggetto di pubblica asta (qui potete leggere la storia di questo mixer). Ebbene, l’asta si è tenuta da Bonhams a New York

L’identità del compratore – come riporta Rolling Stone America - non è stata resa nota, l’importo che questo facoltoso compratore ha dovuto impegnare per aggiudicarsi questo ‘pezzo’ di storia del rock ammonta a un milione e ottocentomila dollari.

Il mixer dal 1983 è di proprietà del produttore Mike Hedges che nel corso degli anni lo ha utilizzato per lavorare a vari progetti, utilizzandolo nel suo studio Playground di Camden mantenendolo in ottime condizioni.

Oltre all’oggetto vero e proprio, l'acquirente riceverà una lettera vergata dall’ex manager degli Abbey Road Studio Ken Townsend, una storia della console a cura dell’ingegnere Brian Gibson - che la definì “la più grande console mai costruita” – i manuali per l’uso e una copia di “The dark side of the moon”.