Il prossimo 21 aprile Charlie Watts, il batterista della leggendaria rock band guidata da Mick Jagger, pubblicherà un album registrato dal vivo insieme alla Danish Radio Big Band, ensemble jazz.

L'album è la registrazione audio del concerto tenuto da Watts insieme al gruppo nel 2010, nella Concert Hall di Copenhagen, in Danimarca. Il disco contiene appena sette tracce: tra queste ci sono anche alcune riletture in chiave jazz e Bossa Nova di classici degli Stones come "(I can't get no) Satisfaction", "You can't always get what you want" e "Paint it black".

Qui sotto potete vedere alcuni video del concerto, per farvi un'idea di quello che sarà il disco: