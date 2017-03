Cosa sta succedendo in casa Aerosmith? Il tour "Aero-Vederci" sarà davvero il tour d'addio della band guidata da Steven Tyler? Gli Aerosmith si scioglieranno definitivamente? Pubblicheranno un nuovo album prima dello scioglimento? Sono le domande che si sono posti i fan del gruppo nel corso delle ultime settimane, in seguito all'annuncio della tournée e alle varie dichiarazioni rilasciate dai membri del gruppo. L'ultimo a parlare era stato il chitarrista Joe Perry: "Siamo più vicini alla fine che all'inizio", aveva detto lo scorso gennaio. Parole che ora sembrano essere smentite da nuove dichiarazioni decisamente più positive.

In un'intervista concessa al quotidiano The Arizona Republic, lo stesso Joe Perry ha fatto sapere che gli Aerosmith hanno deciso di mettere da parte, almeno per il momento, i piani per la branca americana del tour "Aero-Vederci, baby!". La tournée, lo ricordiamo, partirà il prossimo maggio da Tel Aviv, in Israele, e dopo una serie di concerti nel Vecchio Continente il prossimo autunno avrebbe dovuto vedere la band esibirsi in Nord America.

Quando il giornalista del The Arizona Republic chiede a Joe Perry se il tour "Aero-Vederci, baby!" sarà davvero l'ultima serie di concerti degli Aerosmith, il chitarrista risponde con un sibillino



"Beh, non so. Non credo proprio".



I piani per la branca statunitense del tour, stando a quanto dichiarato da Joe Perry, sarebbero stati messi al momento da parte perché la band avrebbe intenzione di mettersi seriamente al lavoro su un nuovo album in studio:



"A dire il vero, una delle ragioni per cui abbiamo rinviato il tour americano è per darci del tempo per fare qualcosa. Abbiamo sicuramente un altro album, se non due. Ma vedremo come si mettono le cose".



Gli Aerosmith, lo ricordiamo, non pubblicano un nuovo album in studio da ben cinque anni: l'ultimo, "Music from another dimension!", è uscito infatti nel 2012.