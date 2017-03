Aggiornamento dai Queens of the Stone Age: il seguito ideale di "…Like Clockwork" (del 2013) pare proprio essere pronto.

Come noto la band da mesi stava lavorando a un nuovo album e aveva promesso che l'uscita sarebbe avvenuta di sicuro nel 2017; ora, durante il podcast "Let There Be Talk" condotto da Dean Delray (attore, comico, podcaster e rocker) è trapelata la notizia che il disco sarebbe terminato.

Delray aveva come ospite Mark Lanegan il quale ha spiegato di non avere cantato in alcun pezzo del nuovo disco del gruppo. Al che il conduttore ha detto:

Ma lo hai già ascoltato? So che hanno finito e muoio dalla voglia di sentirlo.

Il conduttore è una fonte affidabile, in quanto è in ottimi rapporti con i QOTSA e ha avuto più volte i membri della band ospiti nel suo podcast.

Anche se al momento ben poco è trapelato a proposito delle session, pare che in studio abbia presenziato, magari per incidere qualche traccia, anche Dave Grohl.