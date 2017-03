Il compagno di George Michael, Fadi Fawaz, ha pubblicato un tweet che, secondo alcuni, potrebbe indicare che il funerale della popstar ex Wham! potrebbe avere già avuto luogo nel cimitero londinese Highgate West Cemetery, in una cappella che non può ospitare più di 30 persone, in forma molto privata.

Il tweet "incriminato" recita:

9 giorni fa

E poi indica un link a un articolo di una testata riferito ai preparativi per il servizio funebre.

9 days ago .https://t.co/54j0Jvhemq — Fadi Fawaz (@fadifawaz) March 28, 2017

Quel "9 giorni fa" per molti suona come una sottolineatura del fatto che la cerimonia si sarebbe già svolta, appunto. Altri però la identificano solo come una collocazione temporale dell'articolo a cui porta il link, che appunto risale a 9 giorni prima rispetto al tweet.

Ad aumentare le speculazioni sull'avvenuto funerale contribuisce anche un tweet sempre di Fawaz, che mostra una foto della cappella in cui era stata annunciata la celebrazione del servizio.

Beaconsfield church. Went for a drive yesterday and loved the town and specially this church. pic.twitter.com/t4HclBUyil — Fadi Fawaz (@fadifawaz) March 28, 2017

A chi ha chiesto lumi sulla foto, però, Fawaz ha detto che non ha alcuna relazione col funerale: avrebbe fatto lo scatto solo perché si trovava da quelle parti. Spiegazione un po' traballante, ma tant'è...