Spulciando l'elenco delle uscite previste per il Record Store Day 2017, in particolare quelle di artisti italiani, si trovano titoli sfiziosi. Come già annunciato, ci saranno titoli di Vasco, Verdena ("Radar (EjABBABBAjE)"), Statuto, C.S.I., Negrita, Carmen Consoli, Fiorella Mannoia; ma la lista prevede anche altre curiosità.

Ad esempio sono previsti due singoli di Pino Daniele ("Je So' Pazzo / Putesse Essere Allero" e "Nun Me Scoccià' / I Say I' Sto Ccà"); due de Lo Stato Sociale ("Amarsi Male / Mai Stati Meglio" e "Vorrei Essere Una Canzone/Buona Sfortuna"); uno di Max Gazzé ("La Vita Com'è / Sonrio (La Vita Com'è feat. Alvaro Soler)"); uno dei Casino Royale ("CRX / The Future"); uno di Niccolò Fabi ("Una Somma di Piccole Cose") e uno di Mannarino ("Babalù / Gandhi"). I titoli usciranno per Universal.

La lista completa di tutte le uscite per i RSD 2017 è visibile nella pagina dedicata del sito ufficiale.