Novità succose per i fan degli Slowdive, che annunciano la data d'uscita del loro primo disco dopo 22 anni di pausa. Il disco sarà un "self-titled", ovvero si chiamerà "Slowdive" e sarà disponibile dal prossimo 5 maggio per etichetta Dead Oceans.

La band ha anche condiviso un video relativo al brano "Sugar For The Pill" (in precedenza avevano già postato quello di "Star Roving")

Questa è la copertina dell'album:

Di seguito invece la tracklist:

01 Slomo

02 Star Roving

03 Don’t Know Why

04 Sugar for the Pill

05 Everyone Knows

06 No Longer Making Times

07 Go Get It

08 Falling Ashes

Ma non è tutto, perché la band ha annunciato uno speciale concerto in diretta streaming che si terrà il 29 marzo alle ore 22:00 inglesi. La formazione suonerà nel locale londinese The Garage, dove presenterà i nuovi brani. Sarà possibile seguire lo streaming tramite il Facebook ufficiale degli Slowdive.