Il musicista partenopeo si è aggiudicato il David di Donatello 2017 come "Miglior musicista" per aver composto la colonna sonora del film "Indivisibili" di Edoardo De Angelis e anche quello come "Miglior canzone originale" per "Abbi pietà di noI", brano contenuto nella stessa colonna sonora.

"Voglio ringraziare le periferie di Napoli e del mondo per l'ispirazione", ha detto Enzo Avitabile, ritirando il premio durante la cerimonia di consegna, che si è svolta questa sera, lunedì 27 marzo, a Roma.

Nella categoria "Miglior musicista", Avitabile ha avuto la meglio sui colleghi Carlo Crivelli (compositore della colonna sonora di "Fai bei sogni" di Marco Bellocchio), Carlo Virzì (compositore delle musiche del suo "La pazza gioia"), Franco Piersanti ("La stoffa dei sogni" di Gianfranco Cabiddu) e Andrea Farri ("Veloce come il vento" di Matteo Rovere).

In quella per la "Migliore canzone originale", invece, "Abbi pietà di noi" (musica e testi di Enzo Abitabile, che l'ha interpretata insieme a Angela e Marianna Fontana) ha avuto la meglio su "I can see the stars" di Fabrizio Campanelli (da "Come diventare grandi nonostante i genitori"), "L'estate addosso" di Jovanotti, Vasco Brodni, Christian Rigano e Riccardo Onori (dall'omonimo film), "Po popporoppò" di Carlo Virzì (da "La pazza gioia") e "Seventeen" di Andrea Farri e Lara Martelli (da "Veloce come il vento"). A consegnare il premio al musicista partenopeo è stato il frontman degli Afterhours, Manuel Agnelli, che nel corso della serata ha omaggiato le grandi personalità del mondo del cinema e dello spettacolo italiano sulle note di "Across the Universe" dei Beatles.