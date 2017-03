Ebbene sì, il frontman dei Green Day è tornato a parlare del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. E stavolta lo ha paragonato, anche se indirettamente, al cattivo della saga di Harry Potter, Lord Voldemort.

Le nuove esternazioni del cantante della band pop-punk californiana sono state pubblicate in un'intervista concessa dai Green Day all'edizione statunitense della rivista Rolling Stone: anzitutto, Billie Joe ha tracciato un confronto tra la politica di George W. Bush e quella dell'attuale presidente degli States. E ha detto:



"Bush, per quanto mi riguarda, è un criminale di guerra. Con Trump, non ne abbiamo idea. Per ora è solo un fenomeno da baraccone".



Dunque, incalzato dalle domande del giornalista, il rocker ha parlato della generazione dei suoi figli come della "generazione Harry Potter":



"Guardo i miei ragazzi come la generazione Harry Potter. C'è un senso di giustizia in questo, nello sconfiggere Voldemort. È la classica favola del bene contro il male. Nell'avere un esempio da seguire come Harry Potter che ti dice che tu puoi battere il male...".



Per chi non avesse mai letto i libri di J. K. Rowling o visto i film della saga: Lord Voldemort è definito "il mago oscuro" più temuto e potente di tutti i tempi, tanto che i vari personaggi della storia hanno addirittura paura di pronunciare il suo nome. Bramoso di potere, di gloria e di vita eterna, Lord Voldemort fa a brandelli la propria anima e ne nasconde le varie parti in alcuni oggetti: una parte dell'anima del mago finisce involontariamente in Harry Potter (ecco spiegato il simbolo della cicatrice sulla fronte a forma di fulmine), che nella storia di J. K. Rowling è - appunto - un ragazzo combattuto tra bene e male.