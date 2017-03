Se lo scorso maggio siete stati all'Arena di Verona a sentire Adele, ritenetevi fortunati: quello in supporto a "25" potrebbe essere l'ultimo tour della diva pop britannica.

Alla fine dell'ultimo concerto della tournée, che ha chiuso ieri sera, domenica 26 marzo, a Auckland (Nuova Zelanda - in realtà, tra la fine di giugno e l'inizio di luglio ci saranno altri quattro concerti, quello allo stadio di Wembley, a Londra), Adele ha ringraziato i suoi fan e i suoi collaboratori con un lungo discorso. E anche se ha riconosciuto che questa tournée l'ha vista raggiungere "il risultato più grande" della sua carriera (nel corso del 2016, tra vendite di dischi e tour Adele ha incassato la bellezza di 80,5 milioni di dollari), ad un certo punto la cantante - visibilmente commossa - ha detto al pubblico:



"Andare in tour non è una cosa in cui sono brava... Gli applausi mi fanno sentire vulnerabile. Non so se andrò di nuovo in tour. L'unica ragione per cui l'ho fatto siete voi. Non sono sicura che andare in tour sia ciò che fa per me".



Potete vedere la scena nel video che trovate qui sotto, più o meno dal minuto 32.00 al minuto 35.00.





Non molto tempo fa, lo ricordiamo, una fonte anonima vicina alla cantante aveva riferito al The Sun (tabloid tendenzialmente incline al sensazionalismo, bisogna riconoscerlo): "Adesso come adesso, lei insiste nel dire che non farà un tour mondiale come quello che la sta impegnando adesso per almeno altri dieci anni".