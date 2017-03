Amy Lee, la leader degli Evanescence, ha pubblicato il video del nuovo singolo “Speak to me”. La canzone accompagnerà i titoli di coda del film di Eric Howell “Voice from the stone”. Il film che è interpretato da Emilia Clarke, Marton Csokas, Caterina Murino, Remo Girone, Lisa Gastoni e Edward Dring uscirà il 24 luglio negli Stati Uniti. Più sotto puoi vedere sia il video che il trailer del lungometraggio.

Questa è la dichiarazione rilasciata dalla Lee su “Speak to me”: "Sono molto soddisfatta di poter condividere una nuova canzone che mi è stata chiesta di scrivere per i titoli di coda del film “Voice from the stone”, che ha come protagonista l'incredibile Emilia Clarke. La canzone si chiama “Speak to me”.

Continua Amy Lee: "Sono molte le ragioni che mi hanno spinto a lavorare su questo progetto. “Voice from the stone” racconta la storia inquietante di Verena, un'infermiera alla quale viene chiesto di aiutare un ragazzo che dopo la morte improvvisa di sua madre non parla più. Verena lo aiuta a parlare nuovamente. Come neomamma, il film mi ha colpito molto in profondità. Ho avuto l'opportunità di lavorare a stretto contatto con Eric Howell, che ha diretto il film, e con Michael Wandmacher, che ha composto la colonna sonora. Il film mi ha commosso molto e dopo il mio primo colloquio con Eric e Michael ho sentito nascere l’ispirazione e ho subito cominciato a scrivere. Si tratta di un fenomeno raro che ha reso l'esperienza creativa molto forte. Sono molto orgogliosa del risultato finale."

Chiude Amy: "E’ stato un onore lavorare con Eric sul video, che è stato girato a Siena, in Italia, negli stessi luoghi in cui è stato girato anche il film. Abbiamo concepito il video come un parallelo del film, che esplora il forte legame d'amore tra Malvina e suo figlio e la convinzione che l'amore sia più forte della morte."

Amy Lee è attualmente in studio con gli Evanescence e sta lavorando al nuovo album che dovrebbe essere pubblicato entro la fine dell'anno.