Joss Stone, la cantautrice britannica, sarà in Italia per una data unica nell'ambito del No Borders Music Festival.

Questi i dettagli del concerto:

Venerdì 28 luglio 2017

Tarvisio (Udine), piazza Unità

Biglietti in vendita a partire dalle 10.00 di martedì 28 marzo sul circuito Ticketone e sui circuiti esteri Oeticket ed Eventim. Info e punti vendita su www.azalea.it

Il concerto al No Borders sarà l'unica occasione per sentire la Stone dal vivo in Italia; l'evento è parte del "Total World Tour", la tournée che l'artista ha inaugurato nel 2014, con la quale si è prefissata di suonare in ogni paese del pianeta.