Paul Weller, storico leader di Jam e Style Council (ora solista), sarà in Italia per tre appuntamenti live il prossimo autunno.

Queste le date fissate:

Domenica 10 Settembre 2017

Bologna, Estragon – via Stalingrado, 83

Inizio concerti h. 21

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev / € 35,00 in cassa la sera del concerto

Lunedì 11 Settembre 2017

Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia – Corso Puccini

Inizio concerti h. 21

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev / € 35,00 in cassa la sera del concerto

Martedì 12 Settembre 2017

Milano, Alcatraz – via Valtellina, 25

Inizio concerti h. 21

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev / € 35,00 in cassa la sera del concerto

I biglietti in prevendita sono disponibili su Ticketone (sito e punti vendita fisici).