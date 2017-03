Nella serata di lunedì 27 marzo avrà luogo la cerimonia annuale per l'assegnazione dei David di Donatello.

Le cinquine di candidati al premio per il Miglior Film e la Miglior Regia, anche in questa edizione, hanno un’esatta corrispondenza nella composizione: "Fai bei sogni" di Marco Bellocchio, "Fiore" di Claudio Giovannesi, "Indivisibili" di Edoardo De Angelis, "La pazza gioia" di Paolo Virzì, "Veloce come il vento" di Matteo Rovere. Doppia candidatura per Valerio Mastandrea, come Miglior Attore Protagonista per "Fai bei sogni" e Miglior Attore Non Protagonista per "Fiore". Tra le sfide più attese quella per la categoria Miglior Attrice Protagonista, che vede in lizza sia Micaela Ramazzotti che Valeria Bruni Tedeschi, le protagoniste del film di Paolo Virzì.

A condurre la cerimonia targata sarà anche quest’anno Alessandro Cattelan.

La premiazione sarà caratterizzata da contributi, ospiti a sorpresa e qualche omaggio, oltre a un'esibizione musicale speciale del leader degli Aterhours Manuel Agnelli - che è anche uno dei presenter di questa edizione.

Oltre a lui, Cattelan inviterà a salire sul palco artisti e le personalità più apprezzate del panorama cinematografico italiano, nel ruolo di presenter: a loro va l’onore di annunciare il vincitore per ciascuna categoria e di consegnare l’ambita statuetta. Tra i nomi: Claudio Amendola, Manuel Agnelli, Valerio Aprea, Luca Argentero, Alessandro Bertolazzi, Valeria Bilello, Ninni Bruschetta, Maccio Capatonda, Marco D'Amore, Stella Egitto, Stefano Fresi, Eleonora Giovanardi, Alessandro Infascelli, David Lang, Lorenzo Lavia, Valentina Lodovini, Gabriele Mainetti, Gabriele Muccino, Gabriella Pescucci, Eva Riccobono, Claudio Santamaria, Kasia Smutniak, Giuseppe Tornatore, Jasmine Trinca, Carlo Verdone.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta dalle 21.15 del 27 marzo su Sky Cinema Uno, Sky Cinema David di Donatello, Sky Uno, Sky Arte. Anche in chiaro su TV8.