Nel più perfetto stile "Victor Victoria" (il film del 1982 di Blake Edwards in cui Julie Andrews interpretava una donna che si finge un uomo che si traveste da donna), Lady Gaga ha preso parte come ospite alla prima puntata della nuova, e nona, stagione, su VH1, di "Ru Paul's Drag Race", il reality in cui la drag queen RuPaul sceglie la nuova drag queen americana superstar.

All'ingresso in scena, Lady Gaga ha finto di essere un impersonatore di Lady Gaga di nome Ronnie. Poi è rimasta in trasmissione per dare consigli ai concorrenti e guidarli in una reinterpretazione di un classico di Ru Paul, “Supermodel (You Better Work)”.

Ecco alcuni filmati:



Ecco la versione originale di "Supermodel":



Nel 2013 Lady Gaga aveva duettato con Ru Paul in una canzone intitolata "Fashion" nello speciale televisivo “Lady Gaga & the Muppets: Holiday Spectacular".