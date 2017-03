Qualcuno ha scritto che Maria De Filippi ha iniziato la puntata di "Amici 2017" entrando in scena sabato sera 25 aprile "sulle note di una canzone dei Queen". Giusto e sbagliato (guardate il video qua sotto).



La canzone è "I was born to love you", uscita nel 1988 e pubblicata sia come singolo sia nell'album "Mr Bad Guy", disco solista di Freddie Mercury.



Dopo la morte di Mercury i Queen hanno ripreso il brano e l'hanno pubblicato nel loro album del 1995 "Made in heaven", con gli altri componenti del gruppo che risuonarono la canzone trasformandola da un pezzo dance in un pezzo rock.