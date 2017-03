Sia è stata ospite di "Sesame Street", la popolare trasmissione per i bambii di cui sono protagonisti i pupazzi creati da Jim Henson - i Muppet.

Nel corso dell'episodio l'autrice e cantante ha presentato la lettera "S", cantando una canzone ("song") che parla di canzoni ("songs"), il cui testo fra l'altro dice "Amo le canzoni, non so come farei senza le canzoni, le amo così tanto che voglio cantare una canzone sulle canzoni".

Sia esibiva un naso rosso stile clown, o stile il Red Nose del Comic Relief http://www.rockol.it/news-671401/ed-sheeran-rag-n-bone-man-london-grammar-al-comic-relief-uk, e la consueta parrcca bicolore (adottata per l'occasione anche dai Muppet).