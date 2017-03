Intervistato da Evaristo Sparvieri per La Gazzetta di Reggio, Claudio Trotta - patron di Barley Arts e storico promoter italiano di Bruce Springsteen - non ha escluso che a inaugurare l'Arena Grandi Eventi, struttura dedicata alla musica dal vivo che sorgerà nell'area del Campovolo di Reggio Emilia, possa essere proprio il Boss: "Se nel 2018 ci sarà un tour in Europa, se io curerò le date in Italia come avvenuto dal 1999 ad oggi e se la struttura sarà pronta, perché non immaginare di inaugurare l’Arena con un concerto di Bruce Springsteen? E' il più grande performer di tutti i tempi", ha spiegato Trotta, "Non c’è nessuna trattativa in corso, ma guardando 'in diretta' il progetto, è evidente che se nel 2018 questa struttura sarà pronta e se Bruce deciderà di venire in Europa, l’Arena si candida ad ospitare un concerto. E' poco ma sicuro".

(rendering della struttura)

"Penso che [l'Arena] sia una cosa grandiosa, estremamente positiva", ha detto il promoter del progetto, "E penso che ci sia spazio per un’Arena del genere in Italia e ancor di più in Europa. Dobbiamo pensare in maniera europea. (...) Il pubblico dei concerti si muove e credo che questa struttura in prospettiva potrà ospitare pubblico da tutta Europa, più che da tutta Italia. Sono molto contento che ci sia questa iniziativa. E penso che l’amministrazione e il sindaco Vecchi abbiano fatto un grandissimo lavoro. Per quanto mi riguarda, io la sosterrò in tutte le maniere".

Claudio Trotta si espresse in termini positivi nei confronti dell'Arena di Campovolo già nel 2015, quando Barley Arts aveva in essere un accordo di esclusiva con l'Autodromo di Imola: il legame dell'agenzia milanese all'area che aveva ospitato l'ultimo trionfale passaggio degli AC/DC in Italia pare però essersi definitivamente spezzato dopo la scelta, da parte dei dirigenti del tracciato, di aprire ad altri operatori - nello specifico, Live Nation, che organizzerà il concerto dei Guns N' Roses del prossimo 10 giugno.