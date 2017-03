"Love actually - L'amore davvero", il film, usciva con grande successo nel 2003, diretto da Richard Curtis e interpretato da un cast ricco di grandi nomi del cinema inglese (Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Laura Linney, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley, Martine McCutcheon, Bill Nighy, Rowan Atkinson), e diventando un piccolo film di culto. Hugh Grant vi interpretava il ruolo del Primo Ministro britannico, ed è diventata celebre la breve sequenza in cui l'uomo politico balla al ritmo di "Jump for my love" delle Pointer Sisters.



Il sequel di "Love actually" - che è un "corto" di dieci minuti, realizzato appositamente per il Red Nose Day 2017 - ha visto riunito l'intero cast, con l'eccezione dello scomparso Alan Rickman (morto lo scorso anno) e Emma Thompson (sua moglie, nel film).Il trailer del sequel, che verrà trasmesso a maggio, cita un'altra delle scene di culto del film, quella in cui Mark si dichiara a Juliet:ma intanto è già trapelata una breve sequenza in cui Hugh Grant cita esplicitamente quella in cui ballava sulla canzone delle Pointer Sister; in essa, si muove a tempo con "Hotline bling" di Drake.