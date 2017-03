Venerdì 24 marzo gli Strokes, headliners del cartellone dell'Estéreo Picnic Festival in Colombia, hanno tenuto la loro prima esibizione dal vivo del 2017. La band, che è impegnata nella lavorazione di un nuovo album, non ha comunque proposto brani inediti, preferendo una scaletta dal taglio "nostalgico" (la trovate dopo il video).

Prossimamente gli Strokes suoneranno ai Lollapalooza Festival di Brasile, Argentina e Cile.

Qui sotto potete vedere una lunga sintesi del concerto

Setlist:

The Modern Age

Soma

Drag Queen

Someday

12:51

Reptilia

Is This It

Threat of Joy

Automatic Stop

Trying Your Luck

New York City Cops

Electricityscape

Alone, Together

Last Nite

Bis:

80s Comedown Machine

Heart in a Cage

Hard to Explain