Joe Volk è un musicista di Bristol che ora vive a Berna. È stato uno dei primi artisti messi sotto contratto dalla Invada, l’etichetta di Geoff Barrow dei Portishead.

Per molti anni Volk è stato la voce dei Crippled Black Phoenix, con cui ha pubblicato sei dischi, imbarcandosi in diversi tour, alcuni dei quali l’hanno già portato in Italia.

Nel 2013 Volk ha lasciato la band per dedicarsi a progetti solisti, tra cui alcune sonorizzazioni che gli hanno permesso di collaborare con BBC, HBO e National Geographic, oltre che di lavorare a un documentario incentrato sulla vita di Banksy, "Exit Through The Gift Shop", poi candidato agli Oscar.

Ora Joe Volk torna nel nostro paese per promuovere il suo secondo album da solista, “Happenings and Killings”, uscito per la Glitterhouse nel 2016.

Il disco, prodotto da Geoff Barrow e Ben Salisbury, vede il contributo di altri musicisti della scena di Bristol tra cui l’altro Portishead Adrian Utley, Jim Barr e Billy Fuller (Robert Plant, BEAK>).



Joe Volk sarà in Italia per sei date:

28 marzo, Città di Castello (PG)

29 marzo, Il Visionario, Udine

30 marzo, Radio Golden, Conegliano

31 marzo, Fattoria Rio Selva, Preganziol (TV)

1 aprile, Ai Biliardi, Venezia

2 aprile, Il Secco, Milano