Pubblicato il 17 febbraio 2017, “Core” è il nuovo album dei Cosmetic, uscito su To Lose La Track e Dischi Sotterranei con distribuzione Audioglobe (ci sarà anche una versione su cassetta per All Ways Wrong Tapes). La formazione romagnola (il cui fulcro è sempre composto dal trio Bart, Mone ed Emily), dopo aver festeggiato i primi quindici anni di attività, torna ad essere uno dei gruppi di riferimento della scena indipendente italiana grazie ad un disco dal sound come sempre compatto, shoegaze, noise e pop in grado di arrivare dritto al punto. Nove pezzi anticipati dal video di “Fine Di Un’Epoca”, primo singolo estratto dal disco.

Con i Cosmetic si viaggia sicuri. Sempre. “Core” è il quinto album e ogni volta la domanda che mi pongo è sempre la stessa: perché? Perché questi ragazzi non hanno mai fatto il botto? Com’è possibile? Nel mio mondo i Cosmetic sono tipo i Baustelle, come importanza. E’ vero, è un mondo relativo e parlo da fan, eppure il perché me lo chiedo ugualmente...

