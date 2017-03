Comic Relief è un'organizzazione benefica inglese fondata nel 1985. Il momento di massima visibilità del Comic Relief è il Red Nose Day, una raccolta fondi in stile Telethon che si svolge ogni due anni, il cui simbolo è un naso finto di colore rosso, come quello classico dei clown, che viene dato in regalo a chi fa una donazione.

La televisione nazionale britannica, la BBC, organizza per il Comic Relief una programmazione speciale con molti ospiti, anche musicali.

Il più celebre del 2017 è stato Ed Sheeran, che è intervenuto per cantare "What Do I Know?", uno dei brani del suo nuovo album "÷".

Hanno partecipato anchei Rag'n'bone Man, che ha cantato "Skin"

e i London Grammar, con "Truth is a Beautiful Thing"