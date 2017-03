Il suo album di debutto, "New Classic", risale al 2014. Da tempo si è in attesa del seguito, di cui si conosce da tempo il titolo - "Digital distortion" - ma la cui uscita è stata rimandata, come ha spiegato la stessa rapper di origine australiana, per "ragioni riguardanti la sua vita privata". In ottobre ha detto:



"Stavo per sposarmi, poi la mia vita è andata in pezzi. E adesso voglio cantare canzoni sexy, e raccontare come si sta da single".



In questi giorni è uscito il singolo "Mo bounce", del quale ora è disponibile anche il video.