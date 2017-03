Sono stati resi noti i nomi dei sedici artisti finalisti di Musicultura 2017, il Festival della Canzone Popolare e d’Autore, che si esibiranno dal vivo il prossimo 1° aprile al Teatro Persiani di Recanati, in diretta su Radio 1 Rai con la conduzione di John Vignola e Tosca come ospite, protagonista di un set acustico (e anche in diretta streaming sul canale YouTube di Musicultura).

Le canzoni finaliste saranno incluse nel CD Compilation di Musicultura 2017.

Ecco i nomi dei finalisti e i titoli delle loro canzoni:

Alessandro Sipolo (Brescia) "Cresceremo anche noi"

Bob Messini (Bologna) "Statistica"

Lucio Corsi (Castiglione della Pescaia – GR) "Altalena Boy"

Giulia Mei (Palermo) "Tutta colpa di Vecchioni"

NIco Gulino (Erice – TP) "La musica non passa"

Nunzia Bi (Telese Terme – BN) "Filastrocca"

Luca Dolci (Forlì) "Starnuti"

Francesca Sarasso (Vercelli) "Non c’incontriamo mai"

Simona Severini (Gorgonzola – MI) "Piccola Elsa"

Il Grande Capo (Formia – LT) "Sottovoce"

Francesco Papageorgiou (Parma) "Amo la vita da farmi male"

MIrkoeilcane (Roma) "Per fortuna"

Lene (Vimodrone – MI) "In fondo al film"

Virginia Veronesi (Lodi) "Rasserenami"

Frè Monti (Castellarano – RE) "In viaggio"

Lovain (Grottaglie – TA) "1,2,3"

La successiva fase del concorso porterà alla selezione degli 8 vincitori che accederanno alle serate conclusive di Musicultura 2017 all’Arena Sferisterio di Macerata nel prossimo mese di giugno. Al vincitore assoluto, decretato durante le serate finali, andranno in premio i 20.000 euro del Premio UBI –Banca Popolare di Ancona.