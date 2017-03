Rainbow, la società di produzioni animate e multimediali Iginio Straffi (il creatore delle Winx) e Sony Music Entertainment Italy S.p.a hanno concluso un accordo internazionale per il primo album della serie tv “Maggie & Bianca Fashion Friends”, in onda tutti i giorni su Rai Gulp e prodotta da Rainbow in co-produzione con Rai Fiction.



Il CD “Come le star”, dal titolo di uno dei singoli della serie tv, sarà distribuito in Italia da Sony Music Entertainment Italy S.p.a a partire dal 31 marzo 2017.

La serie "Maggie & Bianca Fashion Friends" ha come protagonisti dei ragazzi che amano la musica e la moda; alla sua seconda stagione, va in onda in Italia, Russia, Francia e su Netflix.



Il cd “Come le star” conterrà i “best of” della prima e della seconda serie di "Maggie & Bianca Fashion Friends", interpretata da Maggie (Emanuela Rei), Bianca (Giorgia Boni), Jacques (Sergio Ruggeri), Quinn (Luca Murphy Saviozzi) e Edu (Sergio Melone).