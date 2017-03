Il tour per i venticinque anni di carriera dei Take That non si farà: a rivelarlo è l'attuale frontman della band britannica, Gary Barlow.

I Take That, appena tornati sulle scene discografiche con un nuovo album di inediti ("Wonderland", uscito oggi, venerdì 24 marzo), sono stati ospiti di una diretta su Facebook tenuta dalla rubrica di intrattenimento e spettacolo del tabloid britannico The Sun.

Oltre a parlare del nuovo disco, il gruppo è stato chiamato anche a rispondere ad una domanda sul tour che nel 2018, secondo quanto precedentemente comunicato, avrebbe visto Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen, gli attuali componenti dei Take That, ricongiungersi con gli ex membri, su tutti Robbie Williams, per festeggiare i venticinque anni di carriera della band.

Jason Orange, che dopo lo scioglimento del 1996 aveva ricomposto il gruppo con Barlow, Donald e Owen nel 2005, salvo poi uscire dalla band nel 2014, non aveva accolto con entusiasmo l'idea di tornare a cantare con i suoi ormai ex compagni.

La partecipazione di Robbie Williams sembrava invece fattibile, anche in virtù dell'esibizione del cantante con i Take That dello scorso novembre, durante un concerto londinese. Ora, però, tutti i progetti sembrano essere andati in fumo. Nella diretta su Facebook, a proposito della reunion, Gary Barlow ha infatti dichiarato:



"Non ci sarà il tour per l'anniversario, il prossimo anno. Noi abbiamo avuto due etichette discografiche nel corso della nostra carriera e so che stanno discutendo sull'ipotesi di fare qualcosa di celebrativo della nostra musica per Natale. Ma possiamo dire definitivamente che non ci sono progetti di tour per l'anno prossimo. Piuttosto, non vediamo l'ora che arrivi questo tour (in supporto al nuovo album, ndr)".



Potete guardare il video della diretta proprio qui sotto: si parla del tour della reunion a partire dal minuto 19.30.