Dopo il secondo posto a Sanremo tra i Giovani, con "Canzone per Federica", ecco il secondo album di Antonio Prestieri, in arte Maldestro:

Maldestro è uno che non ha paura di dire quello che pensa, tantomeno nelle sue canzoni. Scrive “Io non ne posso più” per poter urlare finalmente cosa non gli sta bene, ma poi scrive canzoni anche per dare voce anche a chi voce non ne ha. Maldestro è un cantautore vero e puro. E questo album è fatto di canzoni vere e pure.