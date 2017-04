Il cantautore napoletano Lelio Morra presenta così la suea canzone inedita "Dedicato a chi" girata in questo bel video in motorino per le strade della sua città:

"Dedicato A Chi" è una canzone molto importante per me. Sancisce l'inizio di un nuovo giro di boa in cui per la prima volta ho pubblicato un lavoro a mio nome, dopo aver realizzato 2 dischi in passato : il primo "SignorsìSignoraTango" con la mia prima band "Eutimìa", il secondo "Le Conseguenze dell'Umore" nascondendomi dietro il nome "JFK & La Sua Bella Bionda" a seguito di un viaggio in Francia a cui devo tanto.

È stata la scintilla a determinare fiducia in me da parte della mia casa discografica e mi ha permesso di vivere esperienze importanti e formative. Tante persone, che ho incontrato poi ai miei concerti, l'hanno ascoltata ed apprezzata in radio e TV, appassionandosi al mio mondo.

Racconta di quanto sia determinante credere follemente in se e nelle proprie ambizioni , di quanto rialzarsi ogni volta sia fondamentale, di resistenza. Suonarla al Summer Festival è stata un'emozione molto preziosa che custodisco, ha legittimato molte cose a partire dal mio trasferimento a Milano in cerca di nuove occasioni .

Oggi, 7 aprile, esce il nuovo singolo 'Domani'. Della canzone, Morra dice:

“Domani" è una luce che arriva sul finire di un tunnel. Che sia l'amore o una consapevolezza è avere in tasca una necessità a salvarci. Ho iniziato a scriverla il 14 Luglio, mosso dai fatti di Nizza. Spesso l'apparenza nasconde il marcio delle cose, Saviano direbbe che "il potere e la verità non coincidono mai", e questo ci deve far aprire gli occhi.

Ho collaborato alla parte musicale del brano con Mario Amato , anche lui Napoletano a Milano, per scriverci poi su il testo. La produzione artistica è di Antonio Filippelli negli studi "L'Isola" di Romazzotti È stato molto stimolante e formativo lavorare con un professionista come lui (tra i molti suoi successi cito l'ultimo in qualità di produttore ed autore con i Soul System ad X-Factor con Alvaro Soler e la produzione dell'ultimo disco di Levante) , lui è calabrese.

La pre-produzione invece è stata curata dagli ETNA, band/producers Catanesi, una seconda famiglia qui per me a Milano. E in questo momento realizzo anche che le sinergie creative alla realizzazione di "Domani" hanno cuore, mente e DNA del sud.

Non c'avevo ancora pensato.