Alberto Ferrari, leader dei Verdena, sarà protagonista di quattro eventi live decisamente peculiari. Il musicista bergamasco, infatti, eseguirà la sonorizzazione dal vivo della pellicola "Genuine", girata nel 1920 da Robert Wiene (regista di "Das Kabinet des Dr. Caligari").

Questi gli appuntamenti designati, tutti nel mese di aprile:

07.04 TRENTO, Transiti c/o Teatro Sanbàpolis

08.04 RAVENNA, Soundscreen festival c/o Palazzo del Cinema

09.04 TORINO, Crossroads c/o Cinema Massimo

10.04 MEZZAGO (MI), Bloom

"Genuine", film muto, ha una trama che mescola horror, lirismo e atmosfere oniriche. La trama vede come protagonista Percy, un pittore, dopo aver completato il ritratto della sacerdotessa Genuine ne rimane completamente stregato tanto da rinchiudersi in casa e non vedere più nessuno. Una notte il quadro prende vita e Genuine fugge per poi ritrovarsi nelle mani di Lord Melo che la tiene prigioniera nel suo lussuoso palazzo. Finalmente Genuine riesce ad uscire dalla sua prigione dorata e incontra Florian, un giovane barbiere che cade facile preda del suo fascino, per prima cosa uccide Lord Melo ma poi quando lei gli chiede di uccidersi lui resiste e fugge via. Arriva Percy, e anche lui vedendo dal vivo la creatura che aveva dipinto, cade sotto il suo incantesimo, questa volta anche Genuine sembra sinceramente innamorata ma la loro storia ha breve durata. Informati da Florian i paesani corrono al palazzo per eliminare la strega ma lui stesso si allontana dal gruppo deciso a riprendersi Genuine, o a fare in modo che nessun altro possa farlo.