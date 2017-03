"Saturday Night's Alright For Fighting" è uno dei brani più famosi di Elton John: un pezzo energico, forte e trascinante, pubblicato nel 1973. Fu il primo singol otratto dall'album "Goodbye Yellow Brick Road" e arrivò al settimo posto delle classifiche britanniche. Ma, nel corso dei decenni è stato anche oggetto di cover da parte di molti artisti - anche fuori genere - fra cui W.A.S.P., Flotsam and Jetsam, Nickelback (con Kid Rock e Dimebag Darrell dei Pantera), Queen, Who, Fall Out Boy, Verbal Abuse e molti altri.

Il pezzo, scritto da John con il suo collaboratore e paroliere Bernie Taupin, nasce con l'intento di cavalcare le sonorità dell'era glam rock. E', infatti, un rock'n'roll tirato e pompato dal piano incalzante alla Jerry Lee Lewis, oltre che da un ritornello quasi punk nella veemenza. L'ispirazione per il testo venne a Taupin pensando alle serate passate nei pub, da ragazzo, in cui le risse erano la normalità.

La canzone - una delle più dure scritte dal musicista - venne composta al piano, ma per aumentarne la potenza venne registrata seguendo un metodo contrario rispetto al solito utilizzato da Elton: prima vennero incise chitarre e ritmica, poi il piano... cosa che mise in difficoltà l'artista, abituato a lavorare in altra maniera. Il risultato, però, è decisamente un successo.