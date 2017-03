Dario Faini è uno dei più apprezzati autori italiani di canzoni. E' anche "bipolare”, come dice lui stesso scherzando: dietro allo pseudonimo Dardust autore di dischi strumentali. Dopo "Birth” del 2016 è appena uscito "Slow is". E ci ha regalato una bella versione di "Sunset on M", registrata per strada ad Austin, dove si era recato per il SXSW. Ecco il racconto della performance in esclusiva per Rockol:

Dopo i due concerti di Dardust alla St. David’s Bethell Hall e al FlockStage del Convention palace, stavo girando per le vie di Austin giusto per respirare il Festival nel vivo della città.

In mezzo al Carnevale di band, dj, rapper, cantanti country e folk, di gente che balla in strada in un mega mash-up di suoni e colori, vedo un pianoforte ad un incrocio. Ma un pianoforte vero, a muro e aperto. Ossia quello che ho sempre desiderato.

Non ho potuto fare a meno di sedermi e regalarmi/vi il primo brano di Dardust, “Sunset on M” proprio per ricordarmi che da quel brano in due anni, la strada fatta è stata tanta.